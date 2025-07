Incocciati avverte Allegri: "Questo non è il Milan che trovò dopo la sua prima esperienza"

Mister Giuseppe Incocciati è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Milan, Allegri ha detto che l'obiettivo minimo è tornare in Champions:

"L'unica cosa che posso dire è che, guardando la classifica dello scorso anno, è un squadra che ha incassato tanti gol e non ne ha fatti abbastanza per avere ambizioni da Champions. C'è molto da lavorare. Mi pare che Reijnders ha fatto più gol e non c'è più, quindi come fai a migliorare i numeri dello scorso anno? Staremo a vedere".

Cosa aggiunge su Allegri?

"Mi viene da pensare che è il primo anno dove Allegri è chiamato ad allenare una grande squadra in una condizione che non ha mai trovato. Ha trovato sempre una situazione importante da gestire. Oggi è chiamato a risolvere dei problemi più importanti. Allegri è un grande allenatore ma quest'anno è chiamato a costruire un qualcosa che in carriera ha sempre trovato costruito. Lui ci ha messo qualcosa nella continuità, ma questo non è il Milan che trovò dopo la sua prima esperienza".