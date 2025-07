Agresti: "Allegri non ha sbagliato niente nel dare le risposte e per come è entrato nel mondo Milan"

Stefano Agresti, vice-direttore de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso a Radio Radio sulla prima giornata dell'Allegri-bis al Milan: "Non ha sbagliato niente nel dare le risposte e per come è entrato nel mondo Milan. Ha detto cose molto sensate: lavoro, ha dimostrato la forza dell'allenatore nell'assumersi la responsabilità proprie dell'allenatore del Milan; chi allena il Milan deve sapere che si gioca per vincere. Lui la responsabilità se l'è assunta anche perché può permettersi di prendersela sulle spalle dall'alto del suo palmares. Simpatico sì, ma anche molto serio. Poi in allanemento è stato ancora più serio. Ho visto grande voglia di cominciare e grande voglia di cominciare in un certo modo. Solo il fatto che il Milan sia la prima a mettersi a lavoro, questo è un messaggio indicativo. C'è voglia di lavorare bene sin da subito per cominciare la stagione nel modo giusto. Se azzeccano qualche acquisto, potranno fare fastidio a tutti, considerando anche il vantaggio di non giocare le coppe":

LE PAROLE DI ALLEGRI SU LEAO

Il nuovo tecnico del Milan, Massimiliano Allegri è intervenuto così in conferenza stampa. Le sue parole in merito al rendimento di Rafa Leao e all'importanza che potrebbe avere nel suo Milan.

Su Leao

"Ci ho parlato in mattinata, l'ho visto bene. Credo che adesso possa entrare davvero nell'età della maturazione. E' un bravo ragazzo e sono sicuro che farà una grande stagione con noi".

Modric dove va collocato?

"Aspettiamo che arrivi, arriverà in agosto. È un giocatore importante e straordinario. Abbiamo Ricci, Modric, Loftus-Cheek che è un giocatore molto importante che due anni fa ha fatto 12 gol, abbiamo Fofana, Bondo, Musah. Abbiamo degli ottimi giocatori. A centrocampo sicuramente giocheremo con i 3, a seconda delle caratteristiche dei singoli ci metteremo in campo e soprattutto cercherò di farli rendere il meglio possibile".