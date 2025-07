Il Torino inizia il ritiro il giorno dopo il Milan. Anche i granata esordiranno in Coppa Italia

vedi letture

(ANSA) - TORINO, 08 LUG - È ufficialmente cominciata la stagione 2025/2026 del Torino. I granata si sono ritrovati al Filadelfia e sono arrivati alla spicciolata per sostenere il primo allenamento dopo le vacanze estive. A guidare il gruppo c'è Marco Baroni, il nuovo allenatore che ha sostituito Paolo Vanoli. "Siamo pronti e felici" le parole del tecnico mentre varca i cancelli del centro sportivo.

La squadra si allenerà in città fino al prossimo 14 luglio, quando si sposterà a Prato allo Stelvio per un periodo di lavori in altura. Zapata e compagni affronteranno in amichevole l'Ingolstadt (19 luglio) e la Cremonese (26 luglio), ultimo giorno di ritiro in Trentino Alto Adige. L'esordio in gara ufficiale è fissato per lunedì 18 agosto, quando all'Olimpico Grande Torino si presenterà il Modena ai trentaduesimi di Coppa Italia. (ANSA).