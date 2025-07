Ex Milan, il Pisa di Gilardino pensa a Patrick Cutrone

Il Pisa avanza per Patrick Cutrone, ex centravanti del Milan e prodotto del vivaio rossonero nonché attaccante che i nerazzurri vogliono mettere a disposizione di mister Alberto Gilardino. A riportarlo è l'emittente Sky Sport, secondo la quale il club toscano avrebbe scelto il centravanti classe 1998 del Como per rinforzare il suo reparto avanzato.

Cutrone, a sua volta, sarebbe chiuso dal sempre più probabile arrivo di Alvaro Morata alla corte di mister Fabregas. Anche qui si intreccia la storia dei lariani con quella dei rossoneri: Morata è ancora un calciatore di proprietà rossonera, con la dirigenza che sta lavorando rapidamente per poter far sì che si risolva la situazione Galatasaray, club turco in cui lo spagnolo sarebbe ancora in prestito almeno fino al 20 gennaio 2026.