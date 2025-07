Pruzzo: "Qualche similitudine tra Milan e Napoli può esserci. Si partiva da dietro, senza coppe, con un ambiente che vuole tornare a vincere"

Roberto Pruzzo, ex attaccante, si è così espresso a Radio Radio sulla prima giornata dell'Allegri-bis al Milan"Penso che qualche similitudine col Napoli possa esserci. Si partiva da dietro, senza coppe, con un ambiente che vuole tornare a vincere. Bisogna vedere come rinforzano la squadra, quindi alla fine sapremo se il Milan è nelle condizioni di imitare ciò che ha fatto il Napoli l'anno scorso. Quello che ha fatto Conte l'anno scorso ha nell'allenatore una percentuale molto alta; con la squadra che aveva a disposizione è andato oltre, anche per demeriti di altri. Il Milan deve trovare ciò che è mancato l'anno scorso, a cominciare dal gruppo squadra che, per l'appunto, non era una squadra. Deve trovare leadership, unione, professionalità. Poi si va in campo. E bisogna trovare i terzini giusti, l'attaccante giusto. Staremo a vedere, ma le premesse sono buone".

LA SUGGESTIONE OSIMHEN

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulla suggestione Victor Osimhen per il calciomercato estivo del Milan nel ruolo di centravanti. Queste le parole di Letizia: "Osimhen vorrebbe andare in Premier, ma le big sono a posto in attacco e se avessero voluto il nigeriano sarebbero già intervenute anche in primavera, sapendo che sarebbe tornato dal prestito al Galatasaray. Questo mese da separati in casa costa al Napoli 2 milioni di euro e lo stesso potrebbe succedere ad agosto: ecco perché quello di Osimhen è un nome comunque da monitorare, come il meno fattibile delle realtà o, se volete, il più fattibile dei sogni."

Continua Letizia mantenendo una visione realistica della situazione: "Non sarebbe facile convincere il Napoli a cedere a una diretta concorrente per lo scudetto un campione così, ma davanti a un problema grave irrisolto, determinate situazioni possono anche prendere pieghe impreviste. Se c’è una cosa che Furlani sa fare bene è trovare formule contrattuali fantasiose per far quadrare i conti di operazioni difficili: vedremo…