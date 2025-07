Si scioglie la Theao: i numeri della coppia che ha fatto innamorare i tifosi del Milan

vedi letture

Dopo sei anni si scioglie la "Theao": la temibile coppia sulla fascia sinistra del Milan formata da Theo Hernandez e Rafael Leao viene separata dalle logiche del mercato. Il terzino francese nelle prossime ore lascerà ufficialmente il club rossonero e si trasferirà in Arabia Saudita, all'Al Hilal, dove proseguirà la sua carriera. Una notizia che è nell'aria da tantissimo tempo e che è stata confermata in più occasioni: dopo le recenti dichiarazioni di Tare e Allegri, anche Leao ha reso noto che Theo non giocherà più nel Milan.

Il messaggio di Leao su Instragram per Theo: "Ti auguro tutta la fortuna del mondo in questa nuova fase. Sentirò moltissima la tua mancanza, perché col passare degli anni sei diventato una persona importante per me. Non doveva finire in questo modo, ma la vita è fatta di sfide. Buona fortuna in questo nuovo cammino, come sempre farò il tifo per te e per noi!".

La fine di un'epoca per la coppia della fascia sinistra che ha fatto innamorare i tifosi del Milan: il treno e il surfer, come ha ricordato Leao con l'utilizzo delle emoji. Rafa, che rimarrà al Milan, ha in Theo il compagno con cui ha trascoro più tempo in campo: un totale di 14.894 minuti totali, un'enormità. Insieme i due hanno giocato 224 partite: 123 vinte, 51 pareggiate e 50 perse. Complessivamente hanno messo insieme 13 partecipazioni ai gol: 8 gol di Leao con assist di Theo e 5 reti di Theo con assistenza di Rafa. In generale, quando sono stati in campo insieme, hanno segnato un totale di 91 gol: 62 per il portoghese, 29 per il francese. Insieme hanno vinto uno Scudetto e una Supercoppa Italiana.