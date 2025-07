Criscitiello: "Tare e Allegri risolleveranno il Milan al 100%. Ibra? Quanti disastri che ha fatto in un anno..."

Michele Criscitiello ha parlato così a Sportitalia di Tare, Allegri e Ibrahimovic: "Il primo Tare alla Lazio e l'Allegri che conosciamo risolleveranno il Milan al 100%. Poi non so se vincerà lo scudetto, ma certamente lo riporteranno tra le prime quattro e quindi in Champions. Anche perchè avrà di fronte squadre come Inter e Juventus che stanno facendo gli stesse errori commessi dal Milan un anno fa: l'Inter peggio che andare di notte, la Juve si fida di Tudor, ma io non mi fiderei. Io sono convinto che il Milan ha preso finalmente un allenatore di calcio. L'anno scorso, per me, il Milan aveva bisogno di uno tra Conte e De Zerbi. Quest'anno, invece, il Milan aveva bisogno di uno come Allegri che deve sistemare le cose.

Ibrahimovic? L'anno scorso ha sbagliato tutto, dalla comunicazione al mercato estivo e invernale, ha fatto retrocedere il Milan Futuro nonostante i 13 milioni investiti. Ora per fortuna non fa più nulla. I disastri che Ibra ha fatto in un solo anno non li ricordo fatti da nessun dirigente. Ha sbagliato tutto e ha fatto dei danni clamorosi".