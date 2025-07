Trevisani su Theo: "Le sue ultime annate al Milan sono state brutte"

Riccardo Trevisani, intervenuto a Cronache di Spogliatoio, ha commentato così la cessione di Theo Hernandez all'Al Hilal: "Analizzando la stagione ricordo almeno 50 errori difensivi in 38 giorni, qualcosa fuori dal campo non è andata e mi sembra evidente. Theo ha un carattere particolare, non è un mistero. Dipende sempre se questa particolarità va nei binari buoni o in quelli meno buoni. I primi anni è andata in quelli buoni, ma le ultime annate di Theo sono state brutte.

Non è che il valore diminuisce perchè hai capelli rosa, ma perchè sbaglia diagonali, procura rigori per gli avversari, sbaglia rigori che non dovrebbe tirare, si fa buttare fuori. Sono cose troppo gravi. L'ultima stagione di Theo è stata da 3 per me. Fonseca e Conceiçao hanno delle colpe, ma anche lui ha delle colpe".