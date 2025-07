Juventus, idea Xhaka per rinforzare il centrocampo

La Juventus è decisa a ricostruire il "motore" della squadra di Igor Tudor e ha messo nel mirino Granit Xhaka del Bayer Leverkusen, già seguito dal Milan nelle scorse settimane. La rivoluzione di centrocampo della scorsa stagione non è bastata, e alla Continassa sono pronti a correre ai ripari con almeno un colpo, forse due, se si riuscirà a monetizzare l'addio di Douglas Luiz, ormai ai margini. Lo rivela la Gazzetta dello Sport, evidenziando una chiara intenzione di alzare il livello del reparto.

Damien Comolli sta cercando una nuova sistemazione per il brasiliano Douglas Luiz (manager francese ha discusso con l'agente a Miami) e nel contempo si muove su più fronti per un mediano che possa affiancare l'intoccabile Khephren Thuram, capitan Manuel Locatelli e il jolly Weston McKennie. La priorità di Tudor è un centrocampista duttile, dinamico e abile in entrambe le fasi. Il sogno della Signora resta Sandro Tonali, ma il Newcastle chiede non meno di 60-70 milioni, rendendo la strada in salita.

Così, accanto all'obiettivo Davide Frattesi, spunta la pista Xhaka. Il centrocampista svizzero, 32 anni, è un profilo di esperienza e spessore internazionale, leader del Bayer Leverkusen campione di Germania nel 2023. Per la Juventus, Xhaka sarebbe un'opzione funzionale e "low cost": per convincere il Bayer potrebbero bastare 12-15 milioni di euro.