Milan, tre esuberi esclusi dagli allenamenti: Bennacer, Vasquez e Adli

La rosa del Milan attuale, composta da 25 giocatori, sta creando problemi nelle esercitazioni, costringendo il tecnico (presumibilmente Stefano Pioli, ma non specificato nel testo, quindi si mantiene generico) a escludere i giovani. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, mancano ancora due terzini, un altro difensore centrale, un centrocampista e un centravanti, il che significa che diversi elementi dovranno cambiare maglia. Bennacer, Vasquez e Adli, ad esempio, non erano presenti al primo giorno di allenamento, segno che sono fuori dai programmi.

Convincere i giocatori non rientranti nel progetto a trovare una nuova sistemazione non è semplice. Malick Thiaw, ad esempio, ha quasi fatto naufragare la trattativa con il Como perché aspetta una proposta dalla Germania o spera ancora di convincere la dirigenza (Allegri e Tare, dal contesto sembrano essere dirigenti in questo scenario, anche se Allegri è più noto come allenatore). Per il difensore tedesco, Furlani e Tare contano di incassare almeno 25 milioni di euro.

La stessa cifra sembrava essere in arrivo dal Napoli per Yunus Musah un paio di settimane fa, ma gli azzurri hanno fatto un passo indietro. Per l'americano, cresciuto nel vivaio dell'Arsenal, al momento non ci sono trattative calde, ma solo interessamenti dalla Premier League, come quello del Nottingham Forest. Cedendo sia Thiaw che Musah, il mercato del Milan cambierebbe radicalmente, dando respiro ai conti e permettendo nuovi investimenti in entrata.