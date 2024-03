Mr Tamburino, non ho voglia di scherzare. Rimettiamoci la maglia: i tempi stanno per cambiare

vedi letture

Nel 1981, il grandissimo cantautore Franco Battiato pubblica uno degli album più noti della storia musicale italiana dal titolo "La voce del padrone", comprendente brani immortali come "Centro di gravità permanente", "Cuccurucucù" e "Bandiera bianca". A Casa Milan, le note danzanti e la voce leggiadra di Battiato risuonano metaforicamente da ieri, cioè da quando è riecheggiata forte la voce del padrone Gerry Cardinale.

Ospite assieme a Zlatan Ibrahimovic ad un evento sul business nel calcio organizzato dal Financial Times, il proprietario dell'AC Milan sembra voler agire come l'interlocutore di Mr Tamburino dei primi due versi di "Bandiera bianca": "Mr Tamburino non ho voglia di scherzare. Rimettiamoci la maglia: i tempi stanno per cambiare", scrive Battiato. Ed esegue Cardinale: "Tutto intorno al Milan - ha dichiarato il fondatore di RedBird - ha bisogno di cambiare, anche se userei un’altra parola: evolvere. Guarderemo al personale, abbiamo avuto un sacco di infortuni. Non sono soddisfatto, Zlatan non è soddisfatto, di non essere al primo posto in Serie A".A poche ore dal match importante contro la Lazio e a qualche giorno dall'andata degli ottavi di Europa League contro lo Slavia Praga, queste parole di Cardinale risuoneranno forti nello spogliatoio rossonero. Il mirino è chiaro: “Siamo - ha proseguito il numero 1 rossonero - delusi. Cerchiamo di essere responsabili per quanto riguarda la nostra struttura degli stipendi e come la costruiamo. Se facciamo tutto questo lavoro e poi al momento di giocare non abbiamo tutti questi giocatori a disposizione qual è il punto di tutto quello sforzo?". È evidente che Pioli, il suo staff e buona parte della squadra attuale possano ancora giocarsi le loro chance negli ultimi tre mesi di stagione (a ri-cominciare proprio da Lazio e Slavia Praga), ma è altrettanto evidente che, proprio come chi si rivolge a Mr Tamburino, Gerry Cardinale non ha più voglia di scherzare e che, probabilmente a prescindere, molte cose in estate cambieranno. Di alzare bandiera bianca - di certo - non se ne parla.