Musah: "A 16 anni ho scelto il Valencia: potevo andare in qualsiasi club inglese, ma volevo un'opportunità in prima squadra"

Yunus Musah, centrocampista del Milan, ha concesso una lunga intervista a The Athletic. Queste tutte le sue dichiarazioni:

Yunus Musah è tornato a New York, la città in cui è nato, e sta riflettendo sulla sua voglia di viaggiare che lo ha portato a giocare in club inglesi, spagnoli e italiani all'età di 21 anni.

All'età di 16 anni, Musah ha fatto una scelta coraggiosa e inaspettata: ha lasciato l'Arsenal, anche se il club non voleva che uscisse. Da dove nasce il coraggio di farlo? “Volevo solo perseguire la mia passione e i miei obiettivi. Avevo anche fiducia in me stesso. Credo in Dio: queste cose insieme mi fanno sentire in grado di prendere grandi decisioni”.

Perché scegliere il Valencia? “Avevo 16 anni. Sentivo di poter iniziare ad allenarmi almeno in prima squadra. All'Arsenal non credo che ne avrei avuto la possibilità. Quindi ero disposto ad andare ovunque per avere un'opportunità ad un buon livello. Ho pensato: “Sì, ok, prenderò questa decisione”. E, che inizi bene o male, non mi lascerò sfuggire l'occasione finché non andrà bene per me. E, fortunatamente, alla fine ha funzionato”.

C'erano molti club tra cui scegliere? “Avevo molte opzioni. Sarei potuto andare in ogni club inglese, davvero. Il Valencia aveva il percorso migliore per me. Il Valencia stava anche valorizzando molti giocatori giovani. Avevano il progetto più convincente. E sono molto grato di essere andato lì. È stato fantastico”.