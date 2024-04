Musah terzino? Serafini: "A Lecce non fece molto bene. Non può perdere palloni avvelenati"

vedi letture

Tutto pronto per Juventus-Milan, gara valevole per la 34esima giornata del campionato di Serie A, partita importante per i rossoneri che possono mettere virtualmente la parola fine sulla corsa al secondo posto. Ancora più importante sarà per il Diavolo riuscire a reagire dopo un mese di aprile terrificante, con umiliazioni subite da Roma in Europa League e Inter in campionato. Nel pre partita dell'Allianz Stadium, in studio del canale tematico Milan Tv, ha parlato il giornalista Luca Serafini. Le sue parole.

Le parole di Serafini sulla scelta di Musah schierato come terzino: "A Lecce non fece molto bene ma è un giocatore giovane che sta apprendendo: ha molta tecnica e animus pugnandi ma deve liberarsi prima del pallone, tende a portarlo troppo. Da centrocampista la cosa può essere sopportata, da terzino non ti puoi permettere nulla e non puoi perdere palloni avvelenati".