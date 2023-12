Nasce il nuovo Mondiale per Club: ecco il regolamento

Il Consiglio della FIFA conferma i dettagli chiave della Coppa del Mondo per Club FIFA 2025 La prima edizione della nuova competizione FIFA per club si giocherà dal 15 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti. Confermata la metodologia di classificazione basata su criteri sportivi. La Coppa Intercontinentale FIFA si giocherà ogni anno a partire dal 2024.

Il Consiglio della FIFA si è riunito prima delle semifinali della Coppa del Mondo per Club FIFA 2023™ a Jeddah, in Arabia Saudita, e ha preso decisioni chiave in relazione alla prima Coppa del Mondo per Club FIFA™ a 32 squadre, che si disputerà negli Stati Uniti nel 2025. Il nome ufficiale della competizione sarà Mundial de Clubes FIFA e vedrà la partecipazione di club provenienti da ciascuna delle sei confederazioni. Il Consiglio ha confermato all'unanimità la metodologia di classificazione dei club da utilizzare come parte dei principi chiave di accesso, approvati nella riunione del Consiglio del marzo 2023.

Con l'obiettivo di garantire la massima qualità possibile in base a criteri sportivi nelle ultime quattro stagioni, a partire dalla fase a gironi della principale competizione per club della confederazione, e incentivando il risultato di ogni partita del rispettivo torneo, è stata approvata la seguente metodologia per la nuova classifica standard:

- 3 punti per la vittoria

- 1 punto per il pareggio

- 3 punti per i progressi in ogni fase della competizione.

Nel caso dei club europei, dato che sono già state completate tre stagioni complete e una fase a gironi completa della quarta stagione della UEFA Champions League, e dato che la UEFA ha un sistema di coefficienti per club già esistente, gli attuali principi metodologici preesistenti per il calcolo del coefficiente UEFA per club in relazione alle partite della sola UEFA Champions League saranno eccezionalmente applicati per determinare la classifica dei club europei per la Coppa del Mondo per Club FIFA 2025™.

La metodologia approvata per la classifica delle squadre europee è quindi la seguente:

- 2 punti per una vittoria

- 1 punto per il pareggio

- 4 punti per la qualificazione alla fase a gironi

- 5 punti per la qualificazione agli ottavi di finale

- 1 punto per l'avanzamento a ogni fase successiva della competizione.

In base ai principi di accesso approvati e ai risultati delle rispettive competizioni continentali per club, i seguenti club sono già pronti a partecipare

Le date del torneo

La prima edizione del torneo si svolgerà dal 15 giugno al 13 luglio 2025. Queste date sono state stabilite per assicurare che la programmazione del torneo sia armoniosamente allineata con il calendario internazionale delle partite, per consentire un tempo sufficiente tra la finale del torneo e l'inizio della stagione in molti campionati nazionali a livello globale, e considerando che un minimo di tre giorni di riposo tra le partite dovrebbe essere garantito per salvaguardare il benessere dei giocatori.

Il regolamento della competizione

Il nuovo Mondiale per club prevede:

- Una fase a gironi composta da otto gruppi di quattro squadre per gruppo che giocano in un formato round-robin a partita singola. Le prime due squadre classificate per girone passano agli ottavi di finale

- Una fase a eliminazione diretta in partite singole dagli ottavi di finale alla finale

- Nessuno spareggio per il terzo posto

- La competizione seguirà quindi lo stesso formato della Coppa del Mondo FIFA 2022™ e della Coppa del Mondo femminile FIFA 2023™, con l'eccezione che non ci saranno spareggi per il terzo posto.

"I club svolgono un ruolo fondamentale nel calcio mondiale e la Coppa del Mondo per Club FIFA 2025 sarà un'importante pietra miliare per fornire ai club di tutte le confederazioni un palcoscenico adeguato per brillare ai massimi livelli del gioco", ha dichiarato il presidente della FIFA Gianni Infantino. "Si tratterà di una competizione aperta basata sul merito sportivo che svolgerà un ruolo fondamentale nell'ambito dei nostri sforzi per rendere il calcio veramente globale".

La Coppa Intercontinentale FIFA si giocherà ogni anno a partire dal 2024

In seguito all'approvazione da parte del Consiglio, nel marzo 2023, di una competizione annuale per club FIFA a partire dal 2024, che vedrà la partecipazione di tutti i campioni della prima competizione per club della confederazione e si concluderà con una finale in una sede neutrale tra i vincitori della UEFA Champions League e i vincitori di uno spareggio intercontinentale tra i club delle altre confederazioni, è stato deciso che il nome ufficiale della competizione sarà Coupe Intercontinentale de la FIFA.

Per rafforzare le rivalità sportive continentali e creare un titolo annuale prestigioso per tutte le fasi della competizione, la Coppa Intercontinentale FIFA comprenderà le seguenti fasi:

- Fase A: Questa fase della competizione prevede due turni. Nel primo turno, su base alternata, i vincitori della AFC Champions League o i vincitori della CAF Champions League giocheranno nel loro stadio di casa contro i vincitori della OFC Champions League. Le vincitrici di questo turno affronteranno nella fase finale le vincitrici della AFC Champions League o le vincitrici della CAF Champions League. Nella prima edizione, l'identità della squadra AFC o CAF del primo turno sarà determinata da un sorteggio e i diritti di ospitalità per il primo turno e la fase finale saranno suddivisi tra le squadre AFC e CAF interessate, in modo che ciascuna squadra giochi una partita nel proprio stadio di casa. I diritti di ospitalità per il primo turno e la fase finale si alterneranno ogni anno.

- Fase B: i vincitori della Concacaf Champions Cup giocheranno contro i vincitori della CONMEBOL Libertadores in un'unica tappa nello stadio di casa di uno dei club, con i padroni di casa della prima edizione che saranno determinati da un sorteggio e i diritti di ospitalità che si alterneranno ogni anno successivo.

- Play-off: le vincitrici di entrambe le fasi precedenti si affronteranno nei giorni precedenti la finale, nella stessa sede neutrale che ospiterà la finale.

- Finale: I vincitori dello spareggio giocheranno contro i vincitori della UEFA Champions League in una sede neutrale, e i vincitori saranno incoronati campioni per quell'anno

Le partecipanti

Prenderanno parte alla competizione quattro squadre africane: le tre vincitrici della CAF Champions League e una per ranking, gli stessi criteri validi anche per l'Asia e Nord e Centro America. Saranno invece dodici le participanti europee, le quattro vincitrici delle Champions League e le otto migliori squadre presenti nel ranking. Tra queste anche l'Inter, ufficialmente la prima squadra italiana qualificata al nuovo Mondiale per Club. Sei invece le squadre sudamericane pronte a partecipare, le quattro vincitrici delle ultime Libertadores e le due migliori squadre del ranking.

AFRICA

2020/21 and 2022-23: Al Ahly SC (EGY)

2021/22: Wydad AC (MAR)

2023/24: TBC

Ranking

ASIA

2021: Al Hilal SFC (KSA)

2022: Urawa Red Diamonds (JPN)

2023/24: TBC

Ranking

EUROPA

2020/21: Chelsea FC (ENG)

2021/22: Real Madrid CF (ESP)

2022/23: Manchester City FC (ENG)

2023/24: TBC

FC Bayern München (GER)

Paris Saint-Germain FC (FRA)

FC Internazionale (ITA)

FC Porto (POR)

SL Benfica (POR)

10. TBC

11. TBC

12. TBC

NORD E CENTRO AMERICA

2021: CF Monterrey (MEX)

2022: Seattle Sounders FC (USA)

2023: Club León (MEX)

2024: TBC

OCEANIA

Auckland City FC (NZL)

SUD AMERICA

2021: SE Palmeiras (BRA)

2022: CR Flamengo (BRA)

2023: Fluminense FC (BRA)

2024: TBC

Ranking: 2 team