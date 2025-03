Niente Milan, Berta ha accettato l'Arsenal: studia già inglese a Londra

vedi letture

Andrea Berta ha accettato di diventare il nuovo direttore sportivo dell'Arsenal, tramontano dunque le possibili alternative come del Milan, Manchester United e Paris Saint-Germain cui era stato accostato in questi giorni: l'annuncio arriva da Sky Sports Uk, che assicura come il dirigente italiano abbia ormai deciso di accogliere la proposta dei Gunners.

Il dirigente italiano di 53 anni, rimasto disponibile da gennaio dopo 12 anni trascorsi all'Atletico Madrid nei quali ha centrato grandi successi e portato il club a fare innumerevoli grandi affari, si stava preparando per un incarico in Premier League prendendo lezioni di inglese a Londra, secondo l'emittente.

Dopo l'addio dalla dirigenza del club londinese di Edu (dimessosi dal proprio incarico lo scorso novembre), Berta è diventato il primo nome nella lista della squadra di Arteta.

Milan, Furlani ottiene l'ok da Cardinale per contattare il nuovo direttore sportivo

Continua intanto a tenere banco in casa Milan la ricerca del nuovo direttore sportivo, con il caos societario che dovrà essere risolto il prima possibile. Secondo quanto riportato da La Repubblica, in merito alla questione organigramma, la notizia è che l'amministratore delegato Giorgio Furlani, che nei giorni scorsi è stato negli Stati Uniti per parlare con il patron milanista Gerry Cardinale, ha ottenuto di incontrare personalmente i candidati al ruolo di ds, Igli Tare e Fabio Paratici, mentre esce appunto dalla corsa Andrea Berta che sta firmando con l’Arsenal. Furlani ha potere di firma, dunque è lui che decide.

Le parole di Moncada.

Prima della partita di ieri contro il Lecce, Geoffrey Moncada, in merito alla scelta del nuovo direttore sportivo, ha affermato: "Penso che il ruolo di direttore sportivo nel calcio sia importante, se c'è una persona che può aiutare il Milan la valutiamo e guardiamo però senza stress".