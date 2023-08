Nocerino: "Il Milan è una delle poche squadre italiane che può giocare in Premier League senza fare fatica"

Antonio Nocerino, ex centrocampista rossonero, si è così espresso a SkySport sul Milan: "Li ho seguiti in tournée e ho visto le partite. Per me il Milan ha fatto grandissimi acquisti, perché ha messo esperienza, mentalità internazionale, fisicità. Milan grandissima squadra. Si è rafforzata con Pulisic: credetemi che è veramente forte, ma forte forte. Il Milan è una delle poche squadre italiane che potrebbe giocare in Premier League senza fare fatica, per ritmi e per giocatori".