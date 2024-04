Non solo Thiaw: a Reggio 50esima presenza col Milan anche per Gabbia

A Reggio Emilia Malick Thiaw non è stato l'unico ad aver festeggiato un importante traguardo personale. Anche il suo compagno di reparto Matteo Gabbia ha infatti festeggiato la 50esima presenza con la maglia del Milan.

Prodotto del vivaio rossonero, il classe '99 nel corso della prima parte di questa stagione ha vestito la maglia del Villarreal, club nel quale ha giocato in prestito fino allo scorso gennaio, quando per evidenti necessità numeriche il Milan ha ben preferito richiamarlo in patria. Da allora Gabbia ha collezionato 19 presenze in tutte le competizioni, mettendo a referto anche un gol ed un assist.