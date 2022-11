Novembre, il recap del mese in cui il Milan ha riconquistato gli ottavi di Champions

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Con oggi si chiude il mese di novembre. Trenta giorni che hanno visto impegnato il Milan solo per metà dal momento che dopo il 13 i campionati di tutto il mondo si sono fermati per fare spazio ai Mondiali in Qatar. Riavvolgiamo il nastro e facciamo un recap di quanto successo ai colori rossoneri nell'ultimo mese. Il Milan ha giocato quattro partite, una in Champions e tre in campionato: sono arrivate tre vittorie e un pareggio. La prima in ordine cronologico è stata la vittoria contro il Salisburgo per 4-0 (Giroud 2, Krunic, Messias) che ha permesso ai rossoneri di tornare agli ottavi di Champions League dopo diversi anni, era il 2 novembre. Qualche giorno dopo il Milan è stato sorteggiato con il Tottenham per la fase successiva. Il 5 novembre la squadra di Pioli batteva all'ultimo secondo lo Spezia per 2-1 (Theo, Giroud), grazie a un'acrobazia di Olivier Giroud. Nel turno infrasettimanale successivo, pesante stop per 0-0 sul campo della Cremonese. Mentre il 13 novembre, nell'ultima partita prima della sosta, il Milan vince sempre all'ultimo contro la Fiorentina per 2-1 (Leao, aut. Milenkovic). In aggiunta a tutto questo, il 10 novembre Pierre Kalulu ha rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 2027, meritandosi anche un adeguamento dello stipendio.