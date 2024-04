Nuova udienza per Zhang: i creditori vogliono che venga stipendiato dall'Inter. Ecco perchè

vedi letture

In questi minuti, come riportato da Calcio&Finanza, è in corso presso il Tribunale di Milano una nuova udienza che ha come protagonista il presidente dell'Inter Steven Zhang che, come è noto, non è presente in Italia da quasi un anno. L'udienza odierna verte su un ulteriore procedimento aperto a Milano dalla China Construction Bank - che nei giorni scorsi ha ottenuto la sentenza in suo favore da parte del Tribunale di Hong Kong per quanto riguarda il riconoscimento in Italia della causa per la restituzione del debito di circa 320 milioni che il presidente nerazzurro deve alla banca.

In questo nuovo procedimento l'istituto bancario asiatico chiede l'annullamento della delibera degli azionisti interisti con cui, nel 2018, approvando il CdA veniva sotteso che al Presidente non sarebbe spettato nessun tipo di stipendio. I creditori vorrebbero invece che Zhang percepisse un emolumento, così da rifarsi sugli asset italiani del numero uno dell'Inter. C'è da dire che il club nerazzurro, come prassi, non ha mai approvato nella sua storia una retribuzione per un suo presidente. Come conclude C&F il procedimento oggi è destinato a chiudersi o a essere rinviato ulteriormente.