Nuovo decreto-legge sullo Sport. Si parla di match-fixing, sicurezza degli arbitri ed Euro 2032

Il Consiglio dei ministri odierno ha approvato il decreto-legge recante “Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché’ ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport”, presentato dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

Il provvedimento prevede, in attuazione dell’impegno assunto in fase di candidatura per le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 e con la compartecipazione fattiva e il concerto dei Ministri per la pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, dell'interno, della giustizia, della difesa, delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, 16 articoli suddivisi in 3 Capi.

Nel Capo 1 del decreto sono previsti articolati interventi per il potenziamento delle misure di sicurezza, per l’ordine pubblico, il supporto logistico, la vigilanza e il controllo anche delle frequenze radio. In particolare, per le Paralimpiadi che si svolgeranno subito dopo le Olimpiadi e che richiedono una serie di adeguamenti per la specialità degli atleti e l’adattamento delle venue e dei campi di gara, è prevista la nomina di un Commissario straordinario che coordini tempestivamente le attività e stabilisca gli interventi necessari all’organizzazione e al regolare e corretto svolgimento dei Giochi.

Per contrastare il fenomeno del match-fixing, che rischia di avere impatto anche sui Giochi, e rafforzare quindi gli strumenti operativi, è stata approvata una norma che permette alla Procura Generale dello sport, istituita presso il CONI, di ottenere dalle autorità preposte le comunicazioni relative ai flussi anomali di scommesse e di richiedere alle suddette autorità specifiche informazioni sui soggetti coinvolti, titolari dei conti, per poter successivamente attivare i necessari atti verso le Procure federali.

Nel Capo 2, al fine di garantire la corretta attuazione degli impegni assunti dal Governo in sede di aggiudicazione dell’organizzazione della 38ª edizione della Louis Vuitton America’s Cup, il decreto prevede che Sport e Salute curerà la programmazione, l’organizzazione e l’esecuzione delle attività finalizzate alla competizione, e dispone che la Cabina di regia rimoduli gli interventi già previsti nell’ambito del programma di risanamento ambientale di Bagnoli-Coroglio al fine di individuare quelli prioritari necessari alla realizzazione dell’evento. Previsto anche un già annunciato secondo supporto finanziario per l'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 e un articolo dedicato al modello di governo delle Finali ATP, dal 2026 al 2030.

Nel Capo 3, è stata inserita una norma in materia di sicurezza negli sport invernali, per rispondere alle richieste emerse in sede di confronto con le Regioni nell’ambito del tavolo di lavoro appositamente convocato in seno alla Conferenza Stato- Regioni, condiviso con tutti i portatori d'interesse del settore, che ha consentito di modificare, tra le varie, la pendenza delle piste blu (non superiore al 25%) e quelle da slitta o slittino (non superiore al 15%).

Infine, per rispondere alle esigenze dei vergognosi episodi che vedono troppo spesso i direttori di gara subire ignobili aggressioni durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive, si vuole estendere agli arbitri lo stesso livello di protezione che il diritto penale assicura agli agenti di polizia, inserendo, quindi, all’interno del Codice penale l’impianto sanzionatorio già previsto dalla legge 401 del 1989.

Nella definizione del programma normativo complessivo è stato stabilito di riservare alla fase di conversione la norma che prevede la figura di un Commissario straordinario per le opere infrastrutturali necessarie per lo svolgimento del Campionato Europeo di calcio UEFA 2032, con la piena condivisione di tutto il Consiglio dei ministri.