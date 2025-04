Nuovo DS Milan, per Sky piccolo balzo in avanti di D'Amico dell'Atalanta

In diretta da Milanello su Sky Sport 24, Peppe Di Stefano racconta le ultime per quanto riguarda la ricerca del nuovo Direttore Sportivo da parte del Milan. Nella giornata di ieri avevamo parlato (clicca qui) di come Tony D'Amico dell'Atalanta potesse essere il profilo su cui i rossoneri stanno lavorando a fuoco lento: quello che racconta l'inviato di Sky va a confermare la situazione.

Per Di Stefano salgono, in questo momento leggermente, di Tony D'Amico rispetto agli altri candidati: una situazione che andrebbe a spiegare, visto che è sotto contratto con l'Atalanta, i tempi lunghi in attesa di sciogliere le riserve sul nome definitivo. Il classe 1980, con cui ci saranno contatti e ce ne saranno ancora, è un profilo che piace molto a Furlani: giovane, italiano e "affamato", voglioso di crescere con la sua squadra. L'inviato di Sky conclude dicendo che ad oggi non si è ancora arrivati alla fase in cui si può dire che sarà sicuramente D'Amico il prescelto, ma un piccolo balzo in avanti del DS dell'Atalanta c'è stato sicuramente.