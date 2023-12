Oggi Villiam Vecchi avrebbe compiuto 75 anni

28 dicembre: oggi sarebbe stato il compleanno di Villiam Vecchi. L'ex calciatore e preparatore dei portieri è purtroppo deceduto all'età di 73 anni il 3 agosto del 2022. La sua storia si intreccia a doppio filo con quella dei colori rossoneri: portiere del Milan tra il 1967 e il 1974, Vecchi totalizzò 71 presenze, subendo 65 gol. Fu l'eroe di Salonicco, location della finale di Coppa delle Coppe del 1973 contro il Leeds, vinta dal Milan 1-0.

La storia di Vecchi con il Milan non finisce dopo il 1974, perché dal 1995 l'ex portiere inizia la sua carriera da preparatore dei portieri in coppia con Ancelotti, ex calciatore del Milan e allenatore in erba all'epoca. Nel 2001, quando l'allenatore parmigiano approda in rossonero, anche Vecchi lo segue. Fino al 2010 allena i portieri della prima squadra e partecipa attivamente alle tante vittorie rossonere di quel periodo. Rimase in rossonero altri tre anni curando i portieri degli Allievi, prima di raggiungere nuovamente Ancelotti e vincere la Decima col Real.