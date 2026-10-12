Ordine e i problemi del Milan: "Non ha ancora un'identità e manca organizzazione difensiva"
Presente negli studi di Pressing, Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha spiegato quali sono secondo lui i problemi del Milan di Ruben Amorim che non è andato oltre all'1-1 in casa del Sassuolo: "Il problema del Milan è che con la sosta le lancette della preparazione sono tornate indietro. Contro il Sassuolo, non è stato né carne, né pesce, non ha ancora un'identità ben definita. Il problema autentico del Milan è l'organizzazione difensiva perchè non si possono prendere gol del genere, è inammissibile. Anche nella costruzione della rosa sono state fatte delle valutazioni sulla base di una non conoscenza perchè Amorim non conosceva tutti i giocatori. Hanno mandato via per esempio Nkunku che l'altro giorno ha fatto tre gol. Nkunku non poteva essere utile a questo Milan? Ma certo".
In merito alla fase offensiva del Milan, Ruben Amorim ha dichiarato dopo il Sassuolo: "Ora stiamo lavorando sulla costruzione e la cosa si vede in alcune fasi della partita. Dobbiamo però lavorare meglio sulle combinazioni nell'ultimo terzo di campo; effettivamente a volte loro sono riusciti a chiuderci a centrocampo e a sbarrarci la strada sulla nostra catena di sinistra, e in quei frangenti avremmo dovuto ricominciare a cercare un po' di più il giocatore dentro il campo. Ci stiamo provando e diciamo che questo è l'ultimo, o comunque uno degli ultimi step, per arrivare a calciare in porta più spesso e con maggiore pericolosità".
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