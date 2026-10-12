Ordine e i problemi del Milan: "Non ha ancora un'identità e manca organizzazione difensiva"

Il giornalista Franco Ordine ha commentato i problemi che sta mettendo in mostra il Milan di Amorim in questo avvio di stagione

Presente negli studi di Pressing, Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha spiegato quali sono secondo lui i problemi del Milan di Ruben Amorim che non è andato oltre all'1-1 in casa del Sassuolo: "Il problema del Milan è che con la sosta le lancette della preparazione sono tornate indietro. Contro il Sassuolo, non è stato né carne, né pesce, non ha ancora un'identità ben definita. Il problema autentico del Milan è l'organizzazione difensiva perchè non si possono prendere gol del genere, è inammissibile. Anche nella costruzione della rosa sono state fatte delle valutazioni sulla base di una non conoscenza perchè Amorim non conosceva tutti i giocatori. Hanno mandato via per esempio Nkunku che l'altro giorno ha fatto tre gol. Nkunku non poteva essere utile a questo Milan? Ma certo".

In merito alla fase offensiva del Milan, Ruben Amorim ha dichiarato dopo il Sassuolo: "Ora stiamo lavorando sulla costruzione e la cosa si vede in alcune fasi della partita. Dobbiamo però lavorare meglio sulle combinazioni nell'ultimo terzo di campo; effettivamente a volte loro sono riusciti a chiuderci a centrocampo e a sbarrarci la strada sulla nostra catena di sinistra, e in quei frangenti avremmo dovuto ricominciare a cercare un po' di più il giocatore dentro il campo. Ci stiamo provando e diciamo che questo è l'ultimo, o comunque uno degli ultimi step, per arrivare a calciare in porta più spesso e con maggiore pericolosità".