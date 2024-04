Pagelle Gazzetta: Thiaw salva un gol, Sportiello decisivo. Deludono Leao e Giroud

Nelle pagelle della Gazzetta Sportiva dopo Juventus-Milan di ieri, il voto più alto spetta a Malick Thiaw e Marco Sportiello, i quali hanno preso entrambi 7: il difensore tedesco ha salvato un gol con un intervento sulla linea di porta, mentre il portiere, che ha sostituito Maignan (problema fisico durante il riscaldamento), è stato decisivo con tre parate.

Mezzo voto in meno per Gabbia e Loftus-Cheek. Hanno invece preso la sufficienza piena (6) Musah, Florenzi, Adli, Pulisic, Bennacer e Okafor. 5,5 per Reijnders, mentre hanno deluso sia Olivier Giroud che Rafael Leao, i quali hanno preso 5.