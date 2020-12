Pagelle Tuttosport - Theo il migliore, Kalulu sbaglia sui gol della Lazio

Tuttosport premia Theo Hernandez con un 7.5 in pagella dopo l’ottima prova offerta contro la Lazio. Benissimo anche Donnarumma e Calhanoglu (voto 7 per entrambi), così come Calabria e Rebic (6.5 per loro). Sufficienza piena per Romagnoli, Krunic, Tonali e Leao, rimandato Castillejo (5.5). Male anche Saelemaekers e Kalulu (voto 5), con quest’ultimo che “mette lo... zampino su entrambi i gol della Lazio”.