Parla Hojlund: "A Napoli ho ritrovato la gioia di giocare a calcio"

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(ANSA) - NAPOLI, 24 MAR - "A Napoli ho ritrovato la gioia di giocare a calcio. Sembrava che tutto fosse finito, lo dicevano anche in Danimarca, ma io non ho mai mollato e ci ho sempre creduto". Lo ha detto l'attaccante del Napoli, Rasmus Hojlund, dal ritiro della nazionale danese che gioca lo spareggio contro la Macedonia per i Mondiali. L'attaccante, già a quota 14 gol e quattro assist nella stagione con il Napoli tra campionato e coppe, ha sottolineato che "non puoi essere - ha detto al canale danese TV2 - sempre al massimo, so bene che devo ancora lavorare e migliorare molto. Sono molto autocritico su questo. Ora in Danimarca dicono che sono di nuovo al centro del progetto perché sto lavorando e segnando molto di più".

Hojlund è tornato anche ai mesi prima dell'arrivo a Napoli, quando era ai margini nel Manchester United: "Se guardiamo gli ultimi periodi al Manchester - ha detto - non ho fatto bene, ne sono consapevole, ma adesso sono cambiate molte cose. Ora sono cresciuto di più. Ho sempre lavorato duramente e non si può giudicare un attaccante solo se si trova negli ultimi metri e riesce a fare gol. Nel calcio ci sono alti e bassi, fa parte del percorso, l'importante è stare sempre sul pezzo come ho fatto senza lasciarsi influenzare dalle opinioni dei media". (ANSA).