Parolo: "Giroud grande campione. Theo? Mondiale da protagonista"

Come reagiranno Theo Hernandez e Olivier Giroud alla sconfitta nella finale del Mondiale? Marco Parolo, ai microfoni di DAZN, ha spiegato: "Giroud è un grande campione a prescindere e ha già vinto, ha una mentalità diversa. Theo ha fatto un Mondiale da protagonista. Non aver vinto la coppa è una cosa che rimane, ma sono certo che sarà straripante come sempre".