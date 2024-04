Partita intensa ma bloccata: finisce 0 a 0 fra Bologna e Monza

Allo stadio Renato Dall'Ara in questo sabato sera di Serie A è andata in scena una delle partite più attese del weekend, ovvero quella fra il Bologna di Thiago Motta ed il Monza di Raffaele Palladino. Si pronosticava spettacolo considerata l'indole offensiva delle due formazioni ad attaccare e giocare un bel calcio, e così alla fine è stato considerate le numerose occasioni, soprattutto per i padroni di casa.

Non è arrivato il gol, ma sia Bologna che Monza confermano di essere due belle squadre che meritano la classifica che attualmente occupano, anche se qualche rammarico dopo stasera potrebbe esserci, soprattutto fra le file dei ragazzi di Thiago Motta che mancano l'aggangio alla Juventus in classifica.