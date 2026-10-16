Pasotto: "Amorim non del tutto soddisfatto: fa parte del personaggio e del suo modo di gestire un gruppo"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando la vittoria del Milan per 0-4 a Salisburgo.

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando la vittoria del Milan per 0-4 a Salisburgo: "Stavolta i conti tornano tutti. Piatto riempito fino all’orlo: la tripletta da record di Cisse, il ritorno al gol di Ramos, la porta di Maignan rimasta chiusa a chiave, la differenza reti risistemata, la classifica che inizia a muoversi, le rotazioni che pagano, il gioco che sgorga. Troppa grazia, dopo le altre sette partite in cui si erano alternate (più) ombre e luci. E siccome non si sa mai quale Milan aspettarsi, quello di Salisburgo è senza dubbio il trampolino migliore per provare a decollare davvero.

Solo che stavolta Ruben Amorim è d'accordo fino a un certo punto. Contento e sorridente, ci mancherebbe, ma non del tutto soddisfatto. Fa parte del personaggio, o meglio, del suo modo di gestire un gruppo: questo risultato potrebbe indurre a un effetto pancia piena che il Diavolo non può permettersi. E allora, meglio tenere tutti sull'attenti. "In altre partite abbiamo avuto più controllo - racconta a fine gara -. Sì, ci sono state partite migliori, si guarda troppo il risultato a volte. Abbiamo tante cose da migliorare, sebbene sia ovviamente stata una bella serata dalla quale ci portiamo a casa questa vittoria. Cisse merita lo spazio che sta avendo per quel che sta facendo, sa essere esplosivo, ma deve ancora fare qualcosa in più a livello fisico, sia in allenamento che in partita. Però stasera ha fatto una cosa straordinaria, ha tantissimo potenziale".