Pastore: "La stagione di Pioli nasce già da un ciclo esaurito quasi naturalmente dopo il quinto posto dell'anno scorso"

Nel corso dell'appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi', il giornalista de 'Il Foglio' Giuseppe Pastore ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sul discorso legato al futuro di Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni.

"La stagione di Pioli nasce già da un ciclo esaurito quasi naturalmente dopo il quinto posto dell'anno scorso, tant'é che se è vero che il Milan paga l'assenza di Maldini e Massara, Maldini e Massara volevano cambiare allenatore. Quindi evidentemnete i risultati che dicono tanto ma non tutto c'era anche un esaurimento verso alcuni giocatori. Penso ad alcuni giocatori che si sono fermati nella crescita, Leao, Theo, Maignan. Ora non dico che sia colpa di Pioli tutti i loro rendimenti negativi, soprattutto quelli di Theo e Maignan, però ci sono giocatori che hanno un po' sfilacciato i loro rapporti. Penso a Kjaer, Giroud, come è normale che accada dopo 4 anni. Ci sono stati allenatori che sono durati vent'anni, come Ferguson, che in 3/4 anni andavano dalla società e dicevano 'Cambiamo tutto' perché biogna ripartire con un nuovo ciclo. Il Milan questo lo ha fatto in parte lasciando però aperti parecchi buchi".