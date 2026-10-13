Pellegatti: “Cardinale perplesso dalla non crescita di Ramos. Rabiot infelice della sua bocciatura”
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato le indiscrezioni che parlano dei dubbi e delle perplessità del patron rossonero Gerry Cardinale. Queste le sue parole.
"C'è qualche perplessità da parte di Gerry Cardinale riguardante la non crescita, la non affermazione, il non boom di Gonçalo Ramos che è sempre poco presente nella manovra, per lunghi tratti scompare dalla manovra. Primo punto quello, poi gli sono piaciuti Pulisic e Moreira e in effetti son giocatori che hanno giocato una partita positiva. E poi è uscita questa storia di Rabiot e qui, dato che Rabiot è uno dei giocatori che ha un carattere particolare, ha una manager importante come la mamma, farsi vedere come bocciato dal proprietario certamente non gli avrà fatto piacere. Adesso vedremo quale sarà l'evoluzione di questa situazione".
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