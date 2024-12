Pellegatti: “L’assenza di Cardinale alla festa lascia dubbi, suffragati dalla presenza di Gordon Singer”

Intervenuto sul proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato della festa dei 125 anni del Milan, del momento che sta attraversando la formazione di Paulo Fonseca ma soprattutto della presenza all'evento di Gordon Singer, numero 1 di Elliot, nonché ex proprietario del Milan, intercettato in esclusiva da MilanNews.it (CLICCA QUI):

"Vorrei affettuosamente chiamarlo, anche se è tifoso dell'Arsenal, 'Vecchio Cuore', Gordon Singer. E "Vecchio Cuore' lo si dà solo ai personaggi che sono vicini al Milan. E Gordon Singer non ha voluto mancare alla festa del Milan, come era stato un silente ma ben presente figura nella festa dello scudetto del 2022. Gordon Singer è una presenza costante nelle grandi manifestazioni del Milan, nelle grandi partite del Milan, e fa pensare.

Non voglio adesso solleticare la curiosità, ma cronaca dice che Gerry Cardinale è rimasto negli Stati Uniti, lui proprietario, e l'ex proprietario, ma, attenzione, aspetta sempre i 700 milioni per diventare non più proprietario, il fondo Elliot di Gordon Singer. Finché non arriveranno questi soldi, beh, la sua presenza, avendo conceso il vendor loan, è una figura importante.

Gordon Singer era alla festa. Che cosa vuol dire? Noi abbiamo detto che sarebbe stata importante la presenza di Gerry Cardinale dopo le voci legate ad un suo eventuale out a febbraio, voci riportate da Enrico Currò di Repubblica. C'è stata, noi lo diciamo sempre, la smentita della Gazzetta attraverso delle indiscrezioni che sono arrivate la quotidiano dove dice "No mi tengo il Milan". Ma siamo fermi a queste due versioni del futuro di Gerry Cardinale.

Sarebbe stato, secondo me, importante la sua presenza per calmierare ulteriormente le voci maliziose, vere o le indiscrezioni riguardanti il suo futuro. Ha deciso di rimanere negli Stati Uniti, la frase che è uscita, io ve la riporto, ma per me è convincente zero perché non voleva essere presente in una festa dove non era stato protagonista nei 125 anni e sperava di firmare pagine future".