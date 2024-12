esclusiva mn Gordon Singer (Elliott) presente alla festa del 125° anniversario

Serata di festeggiamenti a Milano per il 125° anniversario del Milan che ha organizzato per i suoi tesserati, dirigenti, leggende e amici una festa, nonostante un periodo non felice e una dura contestazione della Curva Sud e del tifo all'arrivo degli invitati. Secondo quanto raccolto in esclusiva da MilanNews.it e TeleLombardia, alla serata era presente anche Gordon Singer, numero uno del Fondo Elliott insieme al padre Paul, ex proprietario del club. Assente invece Gerry Cardinale, sia ieri a San Siro che questa sera: il proprietario del Milan e manager di RedBird non ha rilasciato per il momento nessun messaggio.

Entro il 31 agosto 2025, Gerry Cardinale dovrà ripianare il debito concesso da Elliott nell'estate 2022 nel processo di vendita del Milan. Il vendor loan - pratica comune in questo tipo di operazioni finanziarie - aveva un valore di 550 milioni ma in questi anni, con gli interessi, è maturato fino a un valore complessivo di 693 milioni. In queste settimane è stato riportato che l'attuale proprietario del Club starebbe cercando nuovi partner e addirittura fondi investitori per rifinanziare o liquidare parte del debito.