Pellegatti su Chukwueze: "Io l'ho sempre difeso e aspettato. Mi sembra un buon giocatore"

vedi letture

"Ci sono dei giocatori che mi trasmettono delle belle sensazioni, di gioia e fiducia. Infatti, per quanto riguarda Chukwueze, io l’ho sempre difeso e aspettato, contro il Verona ha segnato un bel goal e in generale, a differenza di altri giocatori che ho deciso di non aspettare, lui mi sembra un buon giocatore, deve ambientarsi bene ma è un ragazzo in cui credo tantissimo, assolutamente".

Queste le parole rilasciate sul canale youtube Radio Rossonera da parte di Carlo Pellegatti, storico giornalista e grande tifoso del Milan, che ha voluto parlare così dell'attuale rendimento di Samuel Chukwueze in questa stagione.