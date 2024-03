Pioli a Sky: "Indagini? Abbiamo piena fiducia nel nostro club. La squadra è serena ma chiedo loro anche concentrazione, attenzione e determinazione"

vedi letture

Poco prima della conferenza stampa Stefano Pioli è intervenuto ai micrifoni di Sky Sport per presentare la sfida di domani sera contr lo Slavia Praga. Queste le sue dichiarazioni.

Solito discorso in mezzo al campo: chiedo se oggi una domanda inevitabile su quello che sta accadendo, su come gestisce Pioli la testa dei suoi ragazzi e se può più o meno incidere quello che sta accadendo, le voci..."No assolutamento no, perché attorno a noi abbiamo trovato serenità e questo ci ha aiutato a prepararci con la massima concentrazione. Poi abbiamo tanta fiducia nel nostro club, quindi nessun problema, nessuna preoccupazione, ma solo tanta testa per la partita molto importnte di domani".

Arrivate da buoni risultati, forse il rimpianto è non averla chiusa nella parita di andata. Non so se preoccupa o dipende tutto dal Milan: come la vede? "Vedo che dobbiamo ancora conquistare il turno. Ci siamo presi un buon vantaggio ma sarà una partita complicata perché i nostri avversari hanno dimostrato in parità numerica di tenere bene il campo, sarà così anche domani sera. Abbiamo però le nostre idee, abbiamo i nostri principi, abbiamo soprattuto una grande motivazione di superare questo turno".

Il disegnino dell'Europa League inizia a prendere forma. Il Milan non aveva mai addirittura vinto una partita negli ottavi di finali, non è mai arrivata ai quarti, quindi di conseguenza: ne parlate con lo spogliatoio? La squadra è serena... "Si, quello che chiedo sempre è che la serenità deve essere accompagnata da concentrazione, attenzione e determinazione, perché abbiamo un obiettivo importante. Sappiamo ripeto che ci siamo presi un buon vantaggio, un piccolo vantaggio, ma che dobbiamo ancora chiudere questa partita, che dovremo essere molto attenti. Sappiamo cosa ci aspetta, a livello ambientale, a livello di energia dei nostri avversari, ma allo stesso modo sappiamo come interpretare questo tipo di partita".

Come capita spesso la vigilia ha sentito Ibrahimovic, Furlani e Moncada. Ha avuto anche da loro un aggiornamento di quello che è successo, di quello che accadrò?: "Avevamo un appuntamento ieri sera che era programmato da tempo. Abbiamo parlato di tante cose ma non della situazione societaria, anche perché ho visto persone molte serene, molto tranquille".

Allora avete parlato del suo futuro? "Abbiamo parlato di tante cose (ride ndr). Abbiamo visto le partite di Champions. E' stata una cena sicuramente piacevole".

Quanto sarà diversa la partita di ritorno e cosa ha chiesto ai suoi per rimediare a quelle difficoltòà che avete vissuto all'andata? "Quanto sarà diversa non è così semplice da prevedere. Abbiamo lavorato tnato sulla prima mezz'ora della partita d'andata a livello video per capire le situazioni che ci hanno impedito di essere un poù poù compatti ed aggerssivi. Abbiamo preparato una strategia e delle posizioni diverse, ma dipenderà anche da cosa faranno i nostri avversari, che all'andata hanno impostato una partita molto più d'attesa, più di ripartenza, più di verticalità, che è una delle loro caratteristiche. Poi magari domani ci troveremo di un avversario completamente diverse, sicuramente più aggressivo, sicuramente più energico, quindi ci siamo preparati bene".

Dubbi di formazione o scelte fatte? "I dubbi ci sono sempre perché ho a disposizione tanti giocatori forti, però le scelte sono fatte. Avremo anche giocatori che potranno aiutarci a partita in corso e questa è una cosa molto importante":