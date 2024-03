Pioli e i nazionali dopo la sosta: "Kjaer sarà pronto per la prossima settimana. Valuterò Pulisic"

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina, sabato sera alle ore 20.45 allo stadio "Artemio Franchi". Il tecnico rossonero fa il punto sulle condizioni dei giocatori dopo la settimana dedicata alle nazionali:

"Chi è rimasto a casa ha avuto modo di recuperare energie e lavorare. Kjaer è tornato con un affaticamento muscolare e a scopo precauzionale non è stato convocato. Sarà comunque pronto per la settimana prossima. Gli altri stanno bene. L'unico impegnato tanto è stato Christian Pulisic con gli Stati Uniti. Lo valuterò ma mi sembrava in buone condizioni", ha detto il tecnico rossonero in vista della prossima partita contro la Fiorentina.

Sensazioni per il rush finale?

"Comincia il periodo decisivo della stagione. Tutto ciò che abbiamo fatto fino ad oggi è importante, ma dipenderà tutto dalle prossime partite. Dobbiamo preoccuparci di alzare il livello delle nostre prestazioni".

Che finale di stagione vi aspetta?

"Ci sono ancora tante partite importanti. Ora la più importante è quella di domani a Firenze dove abbiamo trovato sempre delle difficoltà. Voi avete parlato un po' troppo del futuro. Noi dobbiamo pensare solo al presente e questi ultimi due mesi di stagione. Poi a fine stagone ti dirà che stagione è stata e cosa vorrò per il prossimo anno. Pensiamo solo alla Fiorentina e poi alle partite successive"