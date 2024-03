Pioli e le difficoltà dopo le soste: "Ognuna ha una storia diversa. In questa abbiamo lavorato bene"

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina, sabato sera alle ore 20.45 allo stadio "Artemio Franchi". Il tecnico del Milan si proietta al ritorno in campo dopo la sosta delle nazionali. Sosta che storicamente è stata spesso indigesta ai rossoneri:

"Non sono stati i risultati che ci aspettavamo. Ogni sosta ha una storia diversa. Dopo le prime soste, avevamo pochi giocatori qui e chi era andato in nazionale aveva giocato tanto. In questa sosta abbiamo lavorato bene e chi è andato via è tornato bene".

Che Fiorentina si aspetta domani?

"Mi aspetto una Fiorentina aggressiva che attacca con grandi giocatori. Sono cose che vorremmo fare pure noi, poi dipenderà la qualità".

Lei conosce bene la Fiorentina. Domani sarà la prima partita senza Barone...

"Purtroppo non è la prima situazione di questo tipo che succede alla Fiorentina. Firenze e i tifosi viola sono fantastici quando si devono unire nelle difficoltà. Ci aspetterà un ambiente particolare all'inizio visto che il ricordo di Barone è ancora vivo, poi sarà una partita difficile".