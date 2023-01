Pioli: "Mi sento fortunato per poter allenare due giocatori così forti come Bennacer e Tonali"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Milan-Roma mister Pioli ha parlato di Bennacer e Tonali e della loro intesa crescente come coppia al centro del campo:

Ti senti invidiato per il centrocampo che hai con Bennacer e Tonali?"Non mi sento invidiato, mi sento fortunato per poter allenare questi giocatori. Si completano bene, entrambe si stanno conoscendo sempre più, stanno ampliando il loro bagaglio. È importante avere fiducia nel compagno e conoscere le sue caratteristiche in una zona così determinante. Sono fortunato nell'allenare due giocatori così forti".