Pioli: "Siamo un po' in emergenza con gli infortuni"

"Speravo di recuperare qualche giocatore in più, siamo un po' in emergenza, ma quelli che ci sono stanno bene e sono motivati, sono sufficienti per fare bene domani". Così si è espresso Stefano Pioli in conferenza stampa in riferimento ai vari infortunati in casa rossonera. Oltre ai lungodegenti Duarte e Biglia, infatti, contro l'Udinese mancheranno anche Calabria, Musacchio, Rodriguez e Calhanoglu.