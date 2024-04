Pioli spiega la formazione iniziale: "Volevamo difendere un po’ più bassi per non concedere quello che poi è successo sul secondo gol..."

Stefano Pioli ha parlato a DAZN al termine di Milan-Inter.

Le scelte iniziali con la difesa a 3. Una mossa che ti ha soddisfatto? “Deluso dal punto di vista tattico no, la priorità nel preparare la partita era cercare di togliere la parità numerica sui due contro due offensivi, di non essere troppo alti e di aspettarli un po’ di più e poi trovare spazi per le ripartenze. Poi si va sotto… L’Inter nel primo tempo ci ha fatto male con il calcio d’angolo e poi con le ripartenze, ma dopo è inevitabile che qualcosa concedi. Abbiamo avuto una buona situazione con Rafa… La realtà è che volevamo difendere un po’ più bassi per non concedere quello che poi è successo nel secondo tempo sul secondo gol subito. Quel gol lì ci ha complicato ancora di più la partita, anche se la squadra ha lottato con grande generosità e volontà. Negli episodi non ha avuto quel pizzico di fortuna che poteva darci anche il pareggio perché poi le situazioni le abbiamo anche create”.