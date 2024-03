Pioli sulle condizioni di Bennacer: "Ha sfruttato bene la settimana. Potrebbe esserci dal 1'"

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina, sabato sera alle ore 20.45 allo stadio "Artemio Franchi". Il tecnico del Milan parla delle condizioni di Ismael Bennacer. L'algerino, ricordiamo, pur essendo stato regolarmente convocato dal commissario tecnico per gli impegni della sua nazionale, è immediatamente rientrato in Italia per problemi fisici: "Ha dovuto lavorare individualmente, ma ha sfruttato bene questa settimana. Sta bene e potrebbe anche giocare dall'inizio".

Che differenza c'è tra Bennacer e Adli?

"Bennacer è il centrocampista più forte che abbiamo nell'uno contro uno difensivo, credo sia quasi insuperabile quando si tratta di strappare la palla. Credo possa migliorare nella lettura di alcune situazioni, magari temporeggiando, non sempre puoi essere aggressivo. Adli è meno abile nell'uno contro uno, ma ha caratteristiche molto interessanti".