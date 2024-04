Pioli verso la Juventus: "Dovremo dare il massimo come se fosse l'ultima partita. Vogliamo difendere il secondo posto"

Queste le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa sul match di domani contro la Juventus: "Dovremo lottare, dovremo dare il massimo come se fosse l'ultima partita. È così che dobbiamo ragionare. Dobbiamo lottare su ogni pallone, dobbiamo essere concentrati, dobbiamo superare un avversario che sta bene ma noi vogliamo difendere il secondo posto. Conta dare il massimo ed essere molto attenti e determinati perché è una partita molto importante per la classifica e per l'umore. Dobbiamo essere al 100% in tutte le situazioni.

Cosa teme dellla Juve? "Squadra solida, che può trovare la giocata in qualsiasi momento con gli attaccanti forti e imbrevedibili. che ha e le palle inattive. Squadra che ha tutto per essere una squadra importante".

Da qui alla fine darà più occasioni a chi ha giocato meno, anche in vista della prossima stagione? "In questo momento non sto pensando a far giocare gente per l'anno prossimo, a meno che nelle ultime due-tre giornate il secondo posto non sia assicurato. Farò giocare chi mi garantisce di vincere le partite".