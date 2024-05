Agresti: "Questa attesa per l'allenatore può essere interpretata come un segnale di idee poco chiare, ma forse indica solo che ci si vuole prendere tutto il tempo necessario

Stefano Agresti, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ha parlato così della questione nuovo allenatore al Milan: "Ormai siamo abituati ai casting per la scelta del tecnico a cui affidare le sorti di una squadra. Questa attesa può essere interpretata come un segnale di idee poco chiare, ma forse indica solo che ci si vuole prendere tutto il tempo necessario perché non ci si può permettere di sbagliare la scelta. Il tempo, però, è scaduto. O quasi. Serve stringere i tempi perché gestire l’ambiente, in una situazione di incertezza come quella del Milan, è particolarmente difficile. Lo è anche per Pioli, uomo di indiscutibile buon senso, il quale si fa carico - e viene caricato - di responsabilità che non sono sue, o che non sono solo sue.

Il rischio che le pressioni, già notevoli, diventino eccessive, esiste ed è concreto. Se Cardinale (lui, non i tifosi) individuasse in tempi ragionevoli il nuovo allenatore, agevolerebbe il lavoro di tutti. Anche di chi deve costruire la squadra sul mercato, perché è giusto che il club prenda i calciatori in base alle proprie idee e alle proprie disponibilità, ma è comunque produttivo che si confronti con il tecnico che quei giocatori dovrà poi schierare. L’incertezza alimenta tensioni, nervosismo, delusione che poi sfocia nella rabbia".