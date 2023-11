Pobega a DAZN: "Bisogna capire perché anche oggi siamo calati nel secondo tempo"

Tommaso Pobega ha parlato a DAZN nel post partita di Milan-Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

Una vittoria sofferta: “Sicuramente siamo stati un po’ più sporchi rispetto al solito. Abbiamo dato dimostrazione che anche noi sappiamo soffrire e lottare per portare il risultato a casa”.

Soddisfazione per la prestazione: “La soddisfazione è che abbiamo portato a casa i tre punti, era da 4 partite di campionato che non vincevamo. Bisogna capire perché anche oggi siamo calati nel secondo tempo, però abbiamo dato la dimostrazione di rimanerci a livello mentale e di essere concreti, vincendo contro un avversario tosto”.

La sua crescita al Milan: “Penso di essere un ragazzo disposto a migliorarmi e mettermi in gioco, cercando i punti in cui faccio più fatico. Lavoro tanto con lo staff, proprio a livello di dati e video, dove poter migliorare. Penso sia un percorso lungo e continuo. È normale che ho appena la possibilità di scendere in campo cerco di dare il meglio che posso per contribuire al risultato”.

Su Camarda: “Ormai sembro io quello vecchio (ride, ndr). Quando arriva un ragazzo del settore giovanile è una soddisfazione per tutti gli allenatori. Fa piacere, spero sia solo la prima di tante presenze. È un ragazzo per bene, determinato, che ha degli obiettivi ben prefissati. Penso che sia un ragazzo che possa migliorare tanto e si metterà in gioco per migliorare tanto”.