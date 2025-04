Primavera, Vergine: "Giochiamo sotto età, lo facciamo consapevoli che ciò ci aiuterà ad avere un percorso più veloce finalizzato alla prima e alla seconda squadra”

vedi letture

Vincenzo Vergine, responsabile del settore giovanile del Milan, ha parlato così a Sportitalia dopo la sconfitta della Primavera rossonera nella finale di Coppa Italia: "La finale è già un grande risultato, la partita è stata un po’ atipica. Gli episodi non giravano nel verso di come normalmente potevano, oggi tutti in una direzione. Onore al Cagliari che ha disputato una gara con un’età media superiore alla nostra, noi abbiamo fatto meno bene di come potevamo fare ma analizzeremo con calma le motivazioni per le quali non ci siamo espressi ai massimi livelli.

Nella vita non è importante la meta ma il percorso che si fa. Il percorso fatto fino a ora è un percorso buono, questa squadra gioca sistematicamente sotto media, lo facciamo consapevoli che ciò ci aiuterà ad avere un percorso più veloce finalizzato alla prima e alla seconda squadra”.