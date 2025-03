Primo tempo da dimenticare per il Milan​​​​​​​, tanto per cambiare

Primo tempo da dimenticare per il Milan, tanto per cambiare. I rossoneri partono fortissimo e dopo neanche un minuto vanno avanti con Santiago Gimenez pescato da Theo Hernandez: i rossoneri esultano ma il Var richiama Doveri e annulla per fuorigioco. Le sliding doors sono un leitmotiv della stagione del Diavolo e al 7° minuto un'incomprensione tra Reijnders e Jimenez spalanca la strada al contropiede del Lecce che segna con un tiro incredibile da fuori area di Krstovic.

Il Milan si rimette ad attaccare a testa bassa, si sbilancia, rischia di incassare il raddoppio e su una punizione dalla sinistra segna con Gabbia ancora su assist di Theo Hernandez. Ancora una volta, però, la storia si ripete: i rossoneri esultano ma il Var richiama Doveri e annulla per fuorigioco. Nel resto del secondo tempo il Milan ha le occasioni per pareggiare ma vengono sprecate sul più bello oppure neutralizzate da un Falcone che sembra in serata di grazia. Nel secondo tempo si spera che le cose girino. Alcuni dati beffardi: il Lecce non segnava dal 31 gennaio, in casa è stato il primo gol del 2025; Krstovic non segnava dal 15 dicembre.