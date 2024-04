Probabile formazione Juventus: Chiesa gioca? La difesa è la titolare

La Juventus, dopo aver conquistato la finale di Coppa Italia, deve rituffarsi in campionato dove deve riprendere il cammino per centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Per questa partita Allegri avrà quasi tutta la rosa a disposizione. Il tecnico livornese, anche contro il Milan, si affiderà al 3-5-2: in porta tornerà Szczesny. In difesa ci sarà il rientro di Gatti che in Coppa Italia era squalificato. Insieme al numero 4 juventino ci sarà Bremer mentre Danilo potrebbe riposare e non è da escludere che Rugani possa avere una chance.

A centrocampo sulla destra potrebbe toccare a Weah, rivitalizzato dall’assist decisivo in Coppa Italia. In mezzo, la sensazione è che verranno confermati McKennie, Locatelli e Rabiot, mentre a sinistra potrebbe essere dirottato Cambiaso. Il numero 27 bianconero sembra in vantaggio su Kostic e Iling Jr.

In attacco, invece, si ripartirà da Vlahovic e dalla sua voglia di riscattare la prestazione opaca in Coppa Italia. Accanto a DV9 potrebbe esserci Yildiz che sembra leggermente in vantaggio su Chiesa e Milik. A disposizione ci sarà anche Kean che si è ripreso dopo il fastidio al ginocchio accusato una settimana fa

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri