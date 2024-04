Pulisic non nasconde lo stupore: "Sono rimasto sorpreso da quanto siano difficili molte delle partite in Italia"

Intervista doppia per due protagonisti della nazionale americana in Serie A, da una parte Weston McKennie e dall'altra Christian Pulisic. I due, amici nella vita e compagni di squadra appunto con gli Stati Uniti, hanno raccontato il loro rapporto ai taccuini di ESPN.

Weston McKennie, centrocampista della Juventus: "Ci siamo incontrati in California insieme ad altri 80 giocatori. Ero seduto dietro di lui. Abbiamo pensato anche a come festeggiare i goal e siamo diventati amici. Aveva paura dell'ascensore e mi ha accompagnato per le scale. Ci conosciamo da molto tempo e siamo sempre stati vicini. È pazzesco giocare in Italia per due squadre rivali".

Christian Pulisic, esterno d'attacco del Milan: "In realtà sono rimasto sorpreso da quanto siano difficili molte delle partite. Penso che sia stato un grande test per me. Ho avuto molto tempo sul campo per mostrare cosa posso fare e a volte mi è stato dato un ruolo creativo e anche molta libertà, il che è stata una parte enorme per ritrovare quella fiducia in me stesso e farla crescere".