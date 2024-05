Il futuro di Conceiçao si decide a inizio settimana: incontro con Villas Boas

vedi letture

Tra i tanti nomi che la dirigenza del Milan ha scritto nella sua lista per il ruolo di allenatore rossonero e successore di Stefano Pioli, è emerso dalla mischia nelle ultime ore quello di Sergio Conceiçao, tecnico del Porto da ben sette stagioni. Con i dragoes l'allenatore ha vinto 10 trofei ma potrebbe essere giunto al capolinea della sua esperienza. In realtà la scorsa settimana Conceiçao aveva rinnovato fino al 2028 ma era un accordo valido solamente con l'ex presidente, storico, Pinto da Costa. Cosa è cambiato? Semplice, Pinto da Costa non è più il presidente.

Dopo decenni, da Costa ha perso le elezioni in favore di Andrè Villas Boas, che fu anche tecnico del Porto. Dunque l'accordo con Conceiçao può essere rimesso in discussione, secondo una clausola prevista dallo stesso contratto stipulato. Decisivo sarà l'incontro a inizio settimana prossima, dopo l'impegno in campionato di questo weekend, che lo stesso Conceiçao avrà con Villas Boas. La sensazione in Portogallo, riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina, è che sia più probabile il divorzio che la continuazione del matrimonio.