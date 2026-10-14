Pulisic promosso da Cardinale. Gozzini: "Ha dimostrato sul campo di essere indispensabile"

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La giornalista Alessandra Gozzini ha parlato di Christian Pulisic che è stato uno dei pochi rossoneri promossi da Cardinale dopo Sassuolo-Milan

In merito al rendimento di Christian Pulisic, Alessandra Gozzini ha spiegato sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi vista della trasferta di domani del Milan a Salisburgo: "Moreira dunque ci sarà perché l’idea di Amorim è sempre quella di premiare il merito e lo stato di forma e solo dopo far calcoli in previsione delle prossime sfide: in Austria l’allenatore andrà con i migliori e tra questi non può mancare Pulisic. Capitan America è l’altro dei promossi di Cardinale, senza che la comune cittadinanza statunitense incida. Pulisic ha dimostrato sul campo di essere già indispensabile: gli sono bastate due partite, le ultime due del campionato, con il Lecce prima della sosta e contro il Sassuolo alla ripresa. In mezzo, contrariamente al solito, Chris è rimasto a lavoro a Milanello, escluso dalla nazionale Usa proprio per le condizioni fisiche che lo avevano frenato nell’inizio di stagione.

Nelle prime tre del campionato, Pulisic era rimasto sempre seduto in panchina. E’ comparso nella ripresa contro la Lazio, determinante (con Moreira, guarda caso) nella rimonta rossonera dal doppio svantaggio. Titolare per la prima volta in stagione con il Lecce, Chris ha subito segnato. A Reggio Emilia è stato propositivo anche senza centrare il bis. L’ultimo gol in Europa è invece del gennaio 2025 alla Dinamo Zagabria. Per lui la zona di competenza resta la stessa: trequartista di destra con ampia libertà di accentrarsi, seguendo spazi e palla dove ritiene più opportuno: la fantasia non può essere ingabbiata. Vale per lui lo stesso discorso fatto per Moreira: si può essere decisivi con un gol, ma anche portando in rete un compagno, magari Ramos".